La nena del vel farà classe telemàticament el curs vinent i ho pagarà l'Estat

Andorra la VellaLa noia que va estar en el centre de la polèmica en el curs passat perquè es va negar a presentar-se a l'escola si no li deixaven portar el vel, manté el mateix posicionament respecte a rebutjar anar al col·legi sense el mocador al cap. L'afer va derivar en un conflicte judicial on la noia va guanyar perquè Andorra no tenia cap legislació que pugui prohibir la presència de símbols religiosos per part d'alumnes o professors a les escoles. Això va motivar un canvi de la legislació per introduir aquesta prohibició. Ara, ja no es poden portar símbols religiosos ostentosos en cap centre educatiu d'Andorra.

Davant de la negativa de la noia a escolaritzar-se sense el vel, Afers Socials i Educació van fer una proposta a la família perquè pugui rebre educació per via telemàtica. Era una de les opcions que es contemplaven en el desenvolupament de com fer front a un problema d'aquest tipus. Establir aquest sistema d'ensenyament personalitzat i el seguiment corresponent és una despesa extra per a l'executiu i serà l'Estat qui l'haurà de pagar. S'ha d'establir una fórmula per fixar com es faran els exàmens en cas que hagin de ser obligatòriament de forma presencial.

La família de la noia ha acceptat l'oferiment d'Afers Socials i Educació i, per tant, a partir del setembre s'establirà el sistema perquè se li proporcionin cada dia a través de la xarxa les matèries que li corresponen en el seu curs acadèmic.