La canalla torna al parc

Els parcs infantils han tornat a ser aquest dimecres un espai de congregació d'infants i adults després que s'hagin aixecat les restriccions d'ús imposades des de fa tres mesos per la crisi sanitària. Han estat els comuns qui a través de les xarxes socials han anunciat la reobertura d'aquests espais per a infants, els quals ofereixen a la població el cent per cent dels seus equipaments. En el cas d'Andorra la Vella, el comú ha volgut recordar a les famílies que, per accedir als parcs, cal mantenir una adequada higiene de les mans per tal de prevenir contagis.

Sant Julià de Lòria també ha anunciat l'obertura dels cinc parcs infantils amb els quals compta la parròquia. En aquest cas, el missatge que adreça la corporació torna a ser el de complir amb la distància social entre els nens i la necessària higiene de les mans. Així doncs, malgrat que el permís de reobertura per aquests equipaments estava previst per aquest dimecres, coincidint amb la publicació al BOPA de l'edicte que ho permet, el comú d'Escaldes-Engordany va avançar-se aquest dimarts i ja va obrir als ciutadans aquestes zones de joc.

Precisament, l'edicte que s'ha fet públic al BOPA detalla les condicions que s'han de seguir per permetre l'ús del mobiliari esportiu i lúdic per als infants. Entre les principals recomanacions hi ha la necessària utilització del gel hidroalcohòlic abans d'accedir a un parc; es recomana l'ús de la mascareta; també s'alerta que cal evitar que es produeixin aglomeracions en els diferents equipaments, i caldrà que cada corporació netegi freqüentment les instal·lacions.