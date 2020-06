La neu emblanquina els cims

La neu ha tornat a fer acte de presència als punts més alts del país. D’aquesta manera, s’han pogut veure cims emblanquinats per sobre dels 2.200 metres. Així, a banda de la pluja, que ha estat la gran protagonista aquest cap de setmana, també hi ha hagut precipitacions en forma de neu les darreres hores i tot plegat ha vingut acompanyat d’una caiguda de les temperatures. De fet, el Servei Meteorològic ha informat que no eren tan baixes des del 29 d’abril i ha detallat que a la Tossa dels Espiolets han arribar als 2,1 grans negatius de mínima.



Aquest dilluns la cota de neu ja se situarà als 2.700 metres i es preveu alguna precipitació de caràcter feble sobretot al nord del país, amb temperatures màximes de 17 graus a Andorra a Vella i dos graus al Pas de la Casa.

De cara als pròxims dies es preveu un temps força inestable i així, aquest dimarts es preveuen pluges al matí, amb l’obertura posterior de clarianes, tot i que a la tarda hi pot haver alguna gotellada. Les temperatures pujaran lleugerament respecte d’aquest dilluns i, segons el Servei Meteorològic, les màximes assoliran els 18 graus a Andorra la Vella i els sis al Pas de la Casa.