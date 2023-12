Sense neu fins al 30 de desembre

Andorra la VellaLes previsions meteorològiques no són favorables per als dies vinents i s'espera sol i temperatures més altes del que seria normal en aquesta època de l'any amb màximes de 13 graus. El domini del sol és el previst per als set dies que venen, segons el Servei Meteorològic Nacional.

Les pistes d'esquí necessiten tant una baixada de les temperatures per poder fer neu artificial amb garanties com una nevada que ajudi a millorar els gruixos. La previsió indica que no serà fins el dia 30 quan arribin les nevades, tot i les precaucions en previsions fetes amb tants dies d'antelació.

Divendres 29 de desembre està previst una profunda pertorbació pel centre d'Europa. Portarà una massa d'aire fred a Andorra. Un dia després de l'arribada del front, dissabte 30, es preveu que el front deixaria algunes nevades, més importants al nord.

La caiguda de les temperatures a partir de divendres farà que les màximes passin a ser de 8 graus.