Neu a partir dels 2.100 metres

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha compartit unes imatges a les xarxes socials dels cims nevats lleugerament. Per tant, encara no s’han succeït nevades a Andorra i que el Servei Meteorològic continuarà seguint la situació durant el mes de novembre per començar el butlletí d’allaus.

Pel que fa a la previsió s’espera un matí de la Fira Concurs d´Andorra “ben assolellat”. El pas d´una línea d´inestabilitat a la tarda hi haurà una accessió de la nuvolositat, més densa al nord, on també s’esperen precipitacions febles a la meitat nord que poden ser en forma de neu per sobre dels 2.100 metres.