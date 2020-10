Més de 20 centímetres de neu a Sorteny

La tercera nevada de la temprada ha deixat gruixos de fins a 21 centímetres a Sorteny, segons les dades que ha fet públiques aquest dilluns al matí el Servei Meteorològic Nacional a través de les xarxes socials. Al bony de les Neres i a Perafita els gruixos han estat de 13 centímetres mentre que al coll d'Ordino s'han arribat als deu.

Segons informen des del servei meteorològic, durant la nit, la cota de neu ha baixat fins els 1.400 metres, amb la qual cosa, ja a partir d'aquesta alçada hi ha hagut alguns centímetres de neu. Les previsions per a les properes hores mostren que a mitja tarda es tornarà a cobrir i s'espera, durant la nit, noves precipitacions amb una cota de neu que se situarà a 2.200 metres. Cal destacar, també, que les nevades han obligat a fer servir equipaments especials per passar el port d'Envalira i per circular per l'RN22.