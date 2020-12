La nevada obliga a portar equipaments especials a partir d'Escaldes-Engordany i a la part nord del país

Després que aquest divendres, tant el Servei Meteorològic Nacional com Protecció Civil alertessin d'un avís grop per vent i neu, les nevades a aquesta matinada no s'han fet esperar. De fet fins a les 8 del matí, s'han acumulat fins a 5 centímetres de neu a Fontverd, 8 a Bony de les Neres i 6 a Setúria. D'altra banda, les nevades estan causant complicacions a la carretera. Des de l'àrea de Mobilitat informen que hi ha fase groga, i que per tant, és obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments, a la CG-2 a partir de Canillo, a la CG-3 sortint d'Escaldes-Engordany, a la CS-130 a la Rabassa i també a la RN22 d'accés a França. En aquest sentit, Protecció Civil demana que es minimitzin els desplaçaments i que es porti el vehicle equipat. De fet, ja s'ha vist alguna incidència com a la carretera d'Anyós i des del Coex que han desplegat 15 llevaneus que estan treballant a les cotes més altes per mantenir les carreteres transitables.

651x366 Incident a la zona d'Anyós aquest migdia. Incident a la zona d'Anyós aquest migdia.

#FaseGroga CG2- Canillo, CG3 - sortida d'Escaldes , CS-130 La Rabassa i a la RN22 d'accés a França. | #Restricció19T RN22- Accés a França. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) December 12, 2020

Des del servei meteorològic, a través de les xarxes, s'anuncia que les precipitacions continuaran arreu del Principat durant el matí amb una cota de neu entorn dels 1.400 metres que podria arribar a baixar a 1.200 metres durant el migdia. Ja de cara a la tarda, les precipitacions es registraran més cap al nord del país i seran més febles que les viscudes durant aquesta passada matinada. En total, s'espera acumular fins a 10 centímetres de neu a 1.500 metres, 15 a partir de 2.000 metres i 25 per sobre dels 2.500 metres.