No hi haurà "de moment" l'ascensor entre l'avinguda Meritxell i Bisbe Príncep Iglesias

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha descartat, de moment, la construcció d'un ascensor que uneixi l'avinguda Meritxell amb el carrer Bisbe Príncep Iglesias. D'aquesta manera, el concurs que la corporació comunal va treure per dur a terme la instal·lació d'aquest giny s'ha declarat desert. Tal com va explicar el cònsol major, David Astrié, en el marc de la sessió de consell de comú que va tenir lloc aquest dijous, a preguntes de l'oposició.

La corporació ha decidit declarar desert aquest concurs vist l'increment dels preus, respecte de la partida prevista, de les propostes que es van presentar i també perquè és previst que en uns mesos la zona compti amb unes voreres molt amples, de tres metres i mig, la qual cosa ja ha de facilitar l'accés a la zona, que era l'objectiu d'aquest elevador.

Astrié va detallar que les estimacions eren que aquest ascensor pogués tenir un cost de 120.000 euros i que les propostes més econòmiques que van rebre estaven al voltant dels 180.000-190.000 euros. A més, va afegir, en un termini de mesos (potser vuit, va assenyalar) hi ha d'haver en aquest carrer unes voravies de tres metres i mig, amb la qual cosa l'accessibilitat serà molt millor a l'actual. El fet que l'ampliació d'aquestes voreres estigui prevista abans del que esperava el comú ha fet decidir la corporació a no emprendre de moment la construcció de l'ascensor.

Cal recordar que instal·lar aquest elevador formava part d'un projecte del comú d'Andorra la Vella per millorar la mobilitat de les persones en tres punts de la parròquia. Així, al mes de març es va presentar el projecte per fer un pas de vianants, amb una estructura volada, sobre el pas soterrat de l'avinguda Consell d'Europa i per connectar el carrer de la Unió i l'avinguda Doctor Mitjavila; un ascensor de connexió entre l'avinguda Meritxell i el carrer Bisbe Príncep Iglesias i l'ampliació de dos trams del passeig del riu entre el Lycée i la Borda Mateu.