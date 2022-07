Andorra la VellaL'Associació de Propietaris de Terres considera que cal reflexionar sobre la situació urbanística actual per tal d'evitar un descontrol total i un caos. De fet, manifesten que el creixement urbanístic és desmesurat i insostenible, i "si es continua sense tenir un model de país amb un descontrol de la població, hi haurà un caos de mobilitat o d'infraestructures, entre d'altres", ha explicat el president de l'associació, Josep Duró. Concretament, des de l'associació creuen que els poders polítics han de prendre decisions amb el suport dels actors econòmics i socials del país. En aquest sentit, després de diverses anàlisis de la situació actual, Duró ha expressat que cal mirar la regulació de la inversió estrangera perquè hi hagi un major control i també analitzar la densitat de la població per "saber quants habitants pot assumir el país". A més, també caldria canviar la llei del sòl, la qual està "obsoleta i no és adaptable actualment".

Respecte a la inversió estrangera, Duró ha manifestat que la gent que ve a construir aquí ha de tenir unes obligacions prèvies, durant la construcció i també posteriors. "No pot ser que vinguin, construeixin i se'n vagin", ha remarcat, reivindicant que no només poden tenir obligacions tècniques o urbanístiques, sinó també de control i de què hi hagi unes garanties en cas de mal estat dels immobles. Tot i així, ha volgut deixar clar que la inversió estrangera és benvinguda, però que caldria trobar un equilibri més acceptable pels propietaris de terres andorrans o residents.

L'altre aspecte clau per frenar aquest descontrol és la densitat de la població. Consideren que el Govern i els comuns haurien d'estudiar quin és el màxim de població que hi pot haver al país i també a cada parròquia en funció de les infraestructures o dels recursos.

Per aquest motiu, des de l'associació volen participar activament en aquest procés de presa de decisions. "Primer cal establir un full de ruta durant 4 o 5 anys dins una política global", ha indicat Tudó, reiterant que no serà fàcil i que han de ser els comuns i el Govern els qui han de prendre decisions. "Pensem que la situació ha canviat molt, i és molt possible que l'estat hagi d'intervenir molt més", ha comentat el president. A més, també creu que no pot ser que cada comú tingui un règim particular. "Som un petit país i cada dia hi ha menys terrenys privats que no són construïbles", ha declarat.

Duró també creu necessari tractar el tema dels terrenys privats en parròquies altes on encara hi ha molta pagesia i agricultura. "Hi hauria d'haver un suport de les administracions perquè puguin viure dignament, ja que sinó, abandonaran les terres i serà un altre problema", ha expressat. Per tant, l'associació mostra aquesta preocupació per les explotacions agrícoles, perquè si no hi ha rendibilitat, farà que els propietaris venguin les terres. "Val més fer una política preventiva per una situació actual que ja és preocupant", ha reivindicat.

D'altra banda, i respecte als habitatges socials o a pisos a un preu assequible, Tudó creu que hi ha moltes incògnites i incertituds al respecte. Per una banda, ha comentat que cada cop hi ha menys terrenys, i, per altra banda, hi ha la qüestió de la rendibilitat. "Molts dels propietaris disposats a fer pisos socials, si no tenen una rendibilitat, no ho faran", ha indicat, assegurant que cal buscar alternatives, com per exemple, un increment dels salaris.

Finalment, Tudó ha assenyalat que l'executiu hauria d'estudiar models d'altres estats com Mònaco, Luxemburg, Gibraltar o San Marino, on una part dels treballadors resideixen fora del país. "S'ha d'estudiar el model i com ho fan, i Andorra s'ha d'adaptar", ha manifestat, recordant que al voltant de 1.600 persones que treballen al país ja viuen fora.