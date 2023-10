"Només el 10% dels treballadors estan compromesos amb la seva feina"

Andorra la VellaQuina diferència hi ha entre els líders d'abans i els del segle XXI? Com ha sigut la seva evolució? Quin acompanyament cal fer als treballadors? Aquestes seran algunes de les preguntes que el CEO de WHOOP Coaching i Consulting, Nacho Martín, resoldrà el proper 19 d'octubre en el marc d'una nova xerrada del cicle Speakers'Corner de l'hotel Roc Blanc (19.30 hores). Sota el títol 'Lider-coach', l'expert mostrarà les debilitats d'un lideratge autoritari enfront d'una manera de governar que acompanya els treballadors i aconsegueix els mateixos resultats quant a eficiència, producció i rendibilitat.

Martín assegura que actualment encara hi ha líders d'empreses que tenen esquemes mentals poc modernitzats i, això, provoca que "només el 10% dels treballadors estiguin compromesos amb la seva feina". La idea central de la xerrada, per tant, serà "conscienciar els líders i els empresaris que hi ha altres maneres de treballar" centrades en el desenvolupament de les persones "perquè donin el seu màxim potencial". Per assolir-ho, apunta que és essencial establir un diàleg i un entorn de confiança mutu. "Si els treballadors veuen que això és així, la motivació canvia", explica.

Assegura, però, que aquest tipus de lideratge no és per a tothom, ja que mentre que "és excel·lent en entorns on els treballadors ja tenen certa maduresa i experiència", en el cas dels nous empleats cal adoptar un "lideratge més exemplar" i "més enfocat en la tasca" que han de dur a terme, defugint, això sí, d'un règim autoritari.

El ponent també posarà en relleu que el lideratge és una virtut que es pot aprendre amb el pas del temps, malgrat que és cert que "podem tenir certs dots genètics". El més important, afegeix, és que el lideratge s'aprèn duent-lo a terme, ja que "l'experiència fa molt". També exposa que en l'actualitat és molt important el fet de ser un líder humà per tal d'obtenir resultats, especialment si es treballa amb empleats de les noves generacions. Amb tot, Martín indica que "si estem liderant com estem liderant i no aconseguim els resultats que volem, hem de fer coses diferents", per la qual cosa, conclou, "si no hi ha una transformació del lideratge, no sobreviuràs".