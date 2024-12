Només 29 de les 167 empreses que estan obligades han presentat els plans d'igualtat

Andorra la VellaEl 31 de desembre acaba la pròrroga que el Govern va aprovar perquè les empreses de més de 50 treballadors presentessin els seus plans d'igualtat. I quan el termini està a punt d'exhaurir-se només 29 de les 167 empreses (17,37%) que hi estan obligades han fet el registre d'aquest document. "Esperem que d'aquí al 31 de desembre el màxim d'empreses possibles" facin aquest lliurament, ha valorat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, que ha destacat que si bé "la xifra és baixa" cal tenir present que "és la primera vegada que s'obliga les empreses de més de 50 treballadors a tenir plans d'igualtat" i ha remarcat que "els canvis solen costar" motiu pel qual, ha afegit, es va acordar la pròrroga. S'ha mostrat optimista que moltes empreses encara lliurin els documents abans de finals d'any i ha manifestat, a preguntes dels mitjans de comunicació, que "a partir de l'1 de gener" decidiran "quins són els passos a seguir", ja que ha remarcat que no es plantegen "una segona pròrroga" i que, per tant, caldrà valorar si cal començar o no a sancionar aquelles que incompleixin aquesta obligació.

Cadena ha recordat que la multa que preveu el codi de relacions laborals per incomplir l'obligació de registrar el pla d'igualtat "pot arribar als 30.000 euros" i per aquest motiu ha "animat" les empreses que encara no hagin presentat aquest treball a fer-ho, per "no haver d'arribar a aquestes mesures tan dràstiques". Cadena ha incidit en el fet que el que realment interessa és que aquests plans d'igualtat, més enllà de la seva presentació, siguin un document que s'apliqui i que, per tant, "no quedi en un calaix sinó que ajudi a progressar l'empresa" en l'àmbit de la igualtat.

Cal recordar que també comuns i altres entitats públiques estan obligades a elaborar aquest document i en aquest sentit la secretària d'Estat d'Igualtat ha manifestat que de moment els comuns d'Encamp, Andorra la Vella i Ordino ja han lliurat aquest document i que la Massana està "a punt de tancar-lo". I quant a la resta de corporacions comunals, ha concretat que "també van en la mateixa línia" que el comú massanenc.

Cadena, que ha facilitat aquestes dades en la compareixença davant de la comissió legislativa d'Afers Socials i Igualtat, on ha comparegut acompanyada de la cap d'àrea de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, i on també ha anunciat que el registre sobre la bretxa salarial, que "aplica" a totes les empreses del país, i no només a les que tenen més de 50 treballadors, compta ara com ara amb 582 registres. Tot i que sigui el ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge qui gestiona aquest registre, Cadena ha valorat que la xifra també és baixa tenint en compte el volum d'empreses del país i que el termini per fer el tràmit també acaba el 31 de desembre.