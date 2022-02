Només un 5% de l’oferta de televisió d’Andorra Telecom és en català

Andorra la VellaDels 149 canals que Andorra Telecom ofereix a través del seu servei de televisió, segons detalla en la seva pàgina web, tan sols 8 emeten regularment en català. El percentatge de continguts oferts en la llengua oficial d’Andorra està en clar desequilibri respecte a l’oferta global, on predomina el castellà i, en menor mesura, altres llengües com el francès o l’anglès.

La majoria dels canals temàtics provenen de la reemissió de continguts de Movistar+, que si bé gràcies a la tecnologia es poden consumir en versió original o altres llengües, per defecte s’emeten en castellà. En aquest sentit, els canals amb programació infantil, per exemple, emeten la totalitat dels seus continguts en llengua espanyola, sent l’excepció el Club Piolet d’Andorra Televisió i el Super3 de Televisió de Catalunya. Val a dir que en alguns canals esportius, especialment quan juguen equips catalans com el FC Barcelona, també hi ha la possibilitat de seguir la retransmissió dels partits connectant amb la narració d’emissores de ràdio en català.

En l’àmbit radiofònic l’oferta que s’emet a Andorra està més equilibrada, amb una major oferta en català, si bé tret de les freqüències de RTVA, la CCMA i les del grup Godó la resta són majoritàriament en castellà i en menor mesura en francès.