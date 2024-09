Normalitat a les temperatures i precipitacions de l'Alt Urgell durant l'estiu

Andorra la VellaBona part dels municipis de l’Alt Urgell han viscut un estiu normal pel que fa a meteorologia, segons el balanç que ha presentat el Servei Meteorològic de Catalunya. Això inclou tant la Seu d’Urgell com la resta de les principals poblacions de la comarca, com ara Oliana, Montferrer, Organyà, el Pla de Sant Tirs o Coll de Nargó. Cal recordar que, a nivell de dades climàtiques, el balanç estival es mesura de l’1 de juny al 31 d’agost.

Segons RadioSeu, d’acord amb els mapes que ha presentat el MeteoCat, tota la fondalada de la vall del Segre al pas per l’Alt Urgell -incloent la Seu- ha registrat a l’estiu una temperatura mitjana d’uns 22 graus, que està a prop de la mitjana climàtica habitual de l’època en aquesta zona, amb dades entre 1991 i 2020. Concretament, l’anomalia positiva en aquesta zona ha estat d’1 grau com a màxim. També han estat al voltant de la mitjana històrica en zones de mitja muntanya (amb una mitjana d’uns 20 graus) i alta muntanya (entre 14 i 18 graus), en municipis com Montferrer i Castellbò, les Valls d’Aguilar i Coll de Nargó. El mateix ha passat -temperatures habituals- a tota la part sud (Oliana, Bassella i Peramola).

En canvi, la calor ha estat força més alta del normal a tot l’entorn del Cadí; és a dir, al Baridà i a la vall de la Vansa i Tuixent. En aquestes zones l’anomalia positiva ja ha estat al voltant dels 2 graus. El mateix es pot dir de bona part de la resta del Pirineu, on també hi ha hagut aquesta anomalia a la majoria de municipis i valls, amb algunes excepcions com ara les àrees de Puigcerdà, Sort i el Pont de Suert, juntament amb el límit entre el Pallars Jussà i la Ribagorça.

En aquest sentit, a nivell de temperatures l’estiu ha tingut dues etapes molt diferenciades: una primera meitat fresca i una segona meitat molt més càlida a partir de mitjan juliol, que va tocar sostre al final d’aquell mes amb algunes màximes de més de 40 graus en poblacions com Organyà, Oliana o Tremp.