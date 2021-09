El nou abonament del bus jove, a partir de dilluns

Andorra la VellaEl Govern llença el nou bus jove i a partir d'aquest proper dilluns ja es podrà sol·licitar el nou abonament, que ve a substituir el bus lliure. Aquest nou abonament és públic i està adreçat a tots els joves de 12 a 20 anys escolaritzats i no escolaritzats, segons ha explicat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrbubla, durant la presentació del nou servei que preveu que pugui encabir a uns 3.000 joves més.

Aquest nou servei neix amb la voluntat de substituir l'antic bus lliure, ja que deixava de banda a tots els joves que estudiaven en escoles privades o que no estaven escolaritzats. A banda, la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha destacat que la prioritat de l'executiu és fomentar la mobilitat cap a mitjans més sostenibles i "fer prevaldre el transport públic davant el privat". Per a fer-ho, ha indicat que calia rebaixar els preus per als joves, ja que segons l'Informe de la Joventut, un 45% dels joves enquestats pensaven que el transport públic havia de ser més assequible.

A banda d'ampliar les modalitats per accedir a aquest abonament, també s'amplia l'edat. El bus lliure arribava fins als 18 anys i aquest arribarà fins als 20. En aquest sentit, des del Govern s'ha decidit només ampliar-ho dos anys per poder veure l'acceptació que té, amb la intenció que d'aquí a un any es pugui revisar i ampliar l'edat. Vilarrubla ha recordat que aquesta iniciativa va néixer fa un any, i ha destacat que tot i les dificultats de la pandèmia, s'ha volgut tirar endavant. "Potser no podíem ser tan ambiciosos d'entrada", ha manifestat, recordant que aquest bus està altament subvencionat pel Govern.

Aquest curs escolar conviuran tant l'abonament del bus jove com el del bus lliure. Així, els usuaris que ja disposen del bus lliure, no han de fer cap petició. De cara el curs vinent "hauran de canviar", ha especificat Vilarrubla, qui ha recordat que les famílies podran seguir sol·licitant "la beca per al transport en el bus jove", la qual es continuarà tramitant des del seu ministeri. Fins al moment, el bus lliure compta amb uns 2.640 usuaris.

Pel que fa al nou servei, incorporarà els abonaments semestrals i trimestrals a banda dels anuals. Pallarés ha indicat que es mantindran els preus que hi havia al bus lliure. D'aquesta manera, l'abonament anual tindrà un cost de 215,76 euros, el semestral de 107,88 euros i el trimestral de 53,94 euros. "Amb qualsevol de les tres opcions es podran seguir fent viatges il·limitats", ha comentat Pallarés, qui ha explicat que les línies que cobreix el bus jove comprenen els recorreguts, els horaris i les parades oficials del transport públic nacional, exceptuant les línies de transport parroquial.

La sol·licitud d'aquest nou abonament es podrà fer a través de les webs de l'executiu de joventut, afers socials, tràmits, mobilitat, transports i del bus. Pallarés ha especificat que aquesta s'haurà de fer sempre en línia amb el número d'usuari del certificat de signatura electrònica o amb el mòdul d'identificació en línia. En el cas que la persona adjudicatària sigui menor d'edat, la sol·licitud l'haurà de fer algun dels progenitors o el tutor legal. Així, el pagament d'aquest també es farà amb el TPV virtual. La titular de Joventut també ha informat que quan es compra l'abonament, l'usuari rebrà un missatge i un correu electrònic de confirmació, i que aquest s'activarà quan es reculli l'abonament a l'estació d'autobusos. A més, ha comentat que es comunicarà a l'usuari a través de missatge i de correu electrònic la caducitat de l'abonament quinze dies abans que sigui efectiva.

Diàleg pel cas de la menor que no pot anar a classe amb vel

Vilarrubla ha confirmat que la menor del Lycée Comte de Foix que no pot dur el vel continua sense anar a classe. De moment, se segueix aplicant el protocol d'absentisme previst pel ministeri en aquests casos i es continua en la fase diàleg "perquè la família parli amb inspectors i psicopedagogs". De fet, la ministra ha manifestat que la prioritat és que l'alumna pugui estar escolaritzada, però ha reiterat que ha de respectar la normativa interna del col·legi.

La intenció del ministeri és poder convèncer a la família perquè l'alumna assisteixi dins el centre escolar sense el vel, perquè la normativa interna no ho permet. "Tinc el convenciment que arribarem a una bona solució perquè tots els nens i nenes necessiten anar a l'escola", ha expressat la ministra. D'altra banda, també ha comentat que el protocol d'absentisme estableix que quan el diàleg falla, el cas passa a afers socials, i finalment, en el cas que es dictamini que l'infant està en risc, "el cas pot arribar a la batllia".