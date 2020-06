Un nou cas positiu a Salita

Els cribratges que es fan als centres sociosanitaris quan hi ha un nou ingrés han permès la detecció d’un cas nou de coronavirus. Es tracta del d’una dona de 88 anys, nova usuària de Salita, que s’ha detectat gràcies al protocol de proves. A la dona, informen des de l’executiu, se li va fer una primera TMA que va resultar negativa i se la va aïllar preventivament tal com marquen les mesures preventives, a l’espera de fer-li una segona prova, que és la que ha estat positiva. Des de l’executiu informen que la dona es troba bé i que en les properes hores serà traslladada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell com tots els pacients que provenen de centres sociosanitaris.

El total de casos detectats al país s’eleva, amb aquesta nova detecció, a 853, 21 dels quals estan ara com ara actius. Pel qua fa a les persones que ja han superat la malaltia, cal destacar que la xifra s’eleva a 781, una més que dijous. Pel que fa a les defuncions, es mantenen en 51 des que es registressin les darreres, a mitjans del mes de maig.

Encara hi ha un professional de la salut malalt, mentre que ja no queda cap membre de cossos especials positiu i a l’ hospital es mantenen en vuit les persones ingressades, totes a planta. Ara caldrà sumar-hi la dona de 88 anys detectada.

Durant aquest divendres s’han obtingut 148 resultats de proves de coronavirus, de les quals 147 han estat negatives i una ha resultat positiva.