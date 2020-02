El nou bus circular podria ampliar el recorregut

El ministeri de Presidència, Economia i Empresa, de la mà del ministre Jordi Gallardo, té la idea d'incrementar els quilòmetres que porta a terme la línia circular, que uneix les parròquies d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. Ho vol fer per la zona de la capital per on ara no circula, a causa de l'elevat nombre de peticions que ha rebut el departament pertinent. Aquesta proposta està en fase d'estudi per veure la incidència que podria tenir en la població.

El Govern té implementat un sistema de control, on sap en tot moment el nombre de persones que utilitzen cada una de les línies de transport, les parades més utilitzades i la recaptació de cada una d'elles. És per aquest motiu que, segons el ministre Jordi Gallardo, "hi ha més gent que està utilitzant el transport públic des de la implementació de les noves línies nacionals". Gallardo ressalta que "estem treballant perquè hi hagi més cobertura i un millor servei dia a dia".

El responsable de la cartera d'Economia té l'informe detallat de les valoracions de les línies nacionals. En aquest sentit, Gallardo explica que "és cert que a la línia circular hi ha menys afluència d'usuaris dels que voldríem, en relació a les altres línies, però és que el perfil és completament diferent". El ministre ha afegit que "la línia circular té un perfil de gent gran, que tenien una falta de connexió amb la part alta d'Escaldes-Engordany i que necessiten anar a Andorra la Vella a fer gestions i compres".

Gallardo continua amb la seva idea que "el transport públic sigui el més assequible per a la població" i és en aquest sentit que "no sé si podrem aconseguir que siguin a preu zero, però intentarem que sigui el més reduït possible".

Prova pilot de l'app i la marquesina informativa

Actualment, el Govern té en fase 'beta' una aplicació de mòbil que facilitarà, segons el ministre Gallardo, "el seguiment de les diferents línies amb la freqüència de pas". Durant el primer trimestre del 2020 ha d'estar implementada, com també l'inici d'una prova pilot "d'un tòtem que donarà informació sobre el pas dels diferents autobusos". El titular de la cartera d'Economia i Empresa també reconeix "cal veure com funciona el tòtem, si suporta les temperatures, si no és blanc del vandalisme, per després poder implementar-lo a la resta de parades o per contra optem per una pantalla informativa".