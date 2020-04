La xifra de curats supera per primer cop les 400 persones

Malgrat que el nombre de contagis per coronavirus es manté en 743, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha hagut de lamentar aquest dimecres una nova mort per Covid-19. Es tracta d'una dona de 92 anys que estava sent atesa a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i que era provinent del centre sociosanitari Salita. Amb aquest decés, per tant, les defuncions ja ascendeixen fins a les 42 però, per contra, el nombre de curats no para de pujar i per primer cop el nombre de persones que han superat la malaltia supera les 400. En concret, ja ho han fet 423 persones, 25 més respecte de les 398 d'aquest dimarts. Els casos actius són de 278, entre els quals hi ha 43 professionals de la salut i 5 persones que formen part dels cossos especials. En aquest sentit, el Principat ja ha fet fins a 3.750 proves PCR des de l'inici de la pandèmia.

A l'hospital hi ha 25 casos positius, dels quals 15 es troben a la Unitat de Cures Intensives ( UCI) i 8 sota ventilació mecànica. Un fet assenyalat també ha estat l'extubació de dos pacients durant les darreres hores. A planta hi ha 10 casos positius i al Cedre 26 (8 provinents de Salita, un de l'hotel Fènix i 7 a l'espera de rebre els resultats de les proves PCR).

D'altra banda, Martínez Benazet ha apuntat que en un cop es vagin tenint els resultats dels tests d'anticossos és possible que hi hagi una variació amb les dades epidemiològiques i, sumant totes les xifres, "podria fer aparèixer un fals pic d'evolució de la malaltia". És per aquest motiu que, en els pròxims dies, el Govern donarà detalls sobre les dades dels pacients atesos pel SAAS i, a banda, sobre els resultats que es vagin obtenint amb el cribratge.