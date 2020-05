Un nou decés situa en 43 les morts per la Covid-19

La mort d'una persona que es trobava a la Unitat de Cures Intensives (UCI) eleva a 43 les defuncions per coronavirus. El cap de Govern, Xavier Espot, ha fet una nova actualització de les dades sanitàries i epidemiològiques, les quals no mostren una gran variació de les d'aquest dijous ja que només s'han obtingut 17 nous resultats. Així, el nombre de casos totals se situa en 745, dels quals 234 són actius i 468 persones ja han superat la malaltia. A hores d'ara segueix havent-hi 42 sanitaris infectats i cinc membres de cossos especials.

Pel que fa a l'hospital, hi ha 19 persones hospitalitzades, onze d'elles es troben a l' UCI i tan sols cinc requereixen intubació i ventilació mecànica. Per tant, a planta hi ha vuit pacients positius. Quant als casos dels centres sociosanitaris, la xifra de positius al Cedre és de 24, dels quals set provenen de Salita.

Cribratge poblacional

D'altra banda, Espot, també ha informat sobre el cribratge poblacional que es farà a partir de dilluns i que aquesta setmana ja ha començat amb tests a sanitaris, cossos especials i voluntaris. Així, ja s'han realitzat 1.500 proves, una xifra "que supera les expectatives que ens havíem fixat", ha comentat el cap de Govern, qui ha afegit que els han reportat que hi ha hagut alguns errors puntuals en aquests dies però que el personal tècnic ja està treballant per reajustar-los perquè dilluns funcioni tot correctament. En aquests moments, ja hi ha 55.500 persones inscrites a la plataforma per sotmetre's al test serològic, i també s'estan sumant "les noves inscripcions de les cites que estan atorgant els comuns".

Espot, ha reiterat la importància d'aquesta prova i de la necessitat de fer-la i ha volgut convidar a tots els ciutadans a participar "en aquest projecte de país" que ha de permetre un desconfinament més ràpid. Tot i així, ha descartat la possibilitat de fer obligatòria la prova i ha indicat que des d'un primer moment estan apostant per la voluntarietat, pel civisme i per la responsabilitat dels ciutadans andorrans. En aquest sentit, ha indicat que aquest estudi serà una prova pilot i que molts altres països estan agafant aquesta iniciativa com a exemple a seguir.