Nou hores amb la C-14 tallada a Bassella

Andorra la VellaEl departament de Trànsit de la Generalitat informa en les seves xarxes que la C-14 continua bloquejada a Bassella. Aquesta via ha estat parada des de les 10 del matí, i es desconeix quan es desmobilitzarà la gent en aquest punt. Cal destacar que el bloqueig per l'altre accés a Andorra, a través del túnel del Cadí, ha patit el pas dels tractors, però no té un bloqueig permanent a la via i actualment es pot circular.

⚫ Tallades per #manifestació a la 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐́ 𝒅𝒆 𝑳𝒍𝒆𝒊𝒅𝒂:



➡ AP-2 a Aitona - Albatàrrec

➡ A-2 a Soses, Vilagrassa i Tàrrega-Granyanella

➡ A-22 i N-240 a Almacelles

➡ N-230 Alfarràs i Pont de Suert

➡ N-260 les Bordes

➡ C-14 Bassella #SCT

(1/3) — Trànsit (@transit) 27 de febrero de 2024