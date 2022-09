El nou impost espanyol a les grans fortunes pot portar un trasllat important de milionaris a Andorra

Andorra la VEllaAdvocats i assessors fiscals espanyols ha alertat que auguren que hi hagi un èxode massiu dels multimilionaris a Portugal o a Andorra per l’impost a grans fortunes que ha anunciat el Govern. El Govern de Mariano Rajoy va rebaixar molt en 2015 els incentius de l’anomenada Llei Beckham -que va crear paradoxalment el de José Luis Rodríguez Zapatero i que també va reduir poc després-, amb un topall de 600.000 euros d’escassa aplicació i només per a empleats i que exclou a esportistes. El Govern de Pedro Sánchez vol una imposició a les grans fortunes. Hisenda gravarà de manera temporal a les grans fortunes que aconsegueixen escapar de l’impost sobre el patrimoni gràcies a la seva residència fiscal en algunes comunitats autònomes. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha avançat aquest dijous en els passadissos del Congrés que “el Govern està treballant” en la possibilitat d’aprovar un nou impost temporal per a les grans fortunes, en línia amb la proposta del seu soci de coalició Unides Podem i que entraria en vigor a partir de l’1 de gener de 2023. Afectaria a menys d'un 0,1% de la població espanyola.

Els experts, segons expliquen mitjans espanyols, criden l’atenció sobre l’interès creixent que desperta Andorra, que precisament preocupa en els últims temps a l’Agència Tributària pel trasllat de youtubers i infuencers. Espanya i Andorra han signat un Conveni per a Evitar la Doble Imposició.

Si l’arribada de gent d’alt standing provinent d’Espanya s’ha disparat en els últims anys, l’impost a les grans fortunes apunta que pot tenir un efecte similar al que va provocar a França on va haver-hi una allau de multimilionaris que van abandonar el país. Andorra, per proximitat, és un dels principals destins on es preveu que puguin venir una part important dels que vulguin escapar-se del nou impost.