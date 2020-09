Un nou ingrés suma sis hospitalitzats per Covid-19

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària informa aquest dimarts d’un nou ingrés a l’Hospital de Meritxell per Covid-19. Ja són sis, cinc a planta i una a la Unitat de Cures Intensives, les persones que romanen a l’hospital afectades pel virus. Un degoteig d’ingressos que encara és lluny de les xifres de la primera onada de la pandèmia, però que creix mica en mica a mesura que passen els dies tot i que de moment, sense afectacions greus. El nou ingrés està a planta, i la persona de 52 anys que està a l’UCI evoluciona lenta però favorablement, segons fons del ministeri.



Aquest dimarts comença el cribratge al món educatiu, començant per la plantilla docent. Dues proves, una de serològica i l’altra de detecció del virus, que passaran mestres i alumnes. Tot i ser voluntàries, des de Govern s’ha fet una crida perquè hi assisteixin totes les persones convocades, per “començar amb les màximes garanties” el curs escolar, previst per a la setmana vinent.