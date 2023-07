Nou protocol pels punts lila a les festes majors d'Andorra

Andorra la VellaLa secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana d’Andorra, Mariona Cadena, ha presentat un nou protocol per als punts lila en festes majors sense personal especialitzat, segons informa Europa Press. Aquests punts serveixen per informar, sensibilitzar i atendre víctimes de violència de gènere. El protocol proporciona una guia senzilla per a persones no professionals. Diversos municipis implementaran els punts lila a les seves festes majors amb la col·laboració dels ajuntaments.