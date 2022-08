El nou reglament de productes de qualitat apropa Andorra a la normativa europea

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Silvia Calvó, ha presentat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres el nou reglament de productes de qualitat. Són uns segells que classificaran els productes andorrans i serviran com a garantia que han estat produïts al país i subjectes a la seva legislació i/o tradició. Això respon a dues necessitats concretament.

Dins del marc del nou pacte de col·laboració entre el Principat i la Unió Europea, Govern pretén que aquest sistema de qualificacions serveixi per a reforçar les relacions econòmiques. Significa una garantia per al consumidor i els mercats europeus, porta que s'obrirà més, permetent la possibilitat d'apujar les exportacions a la UE.

Els productors nacionals han fet arribar queixes per l'intrusisme de productes que no són andorrans per a optar a aquesta qualificació. Endurir les normes serveix per a assegurar-se que únicament les produccions totalment nacionals es considerin com a tal.