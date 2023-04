Nou terratrèmol de magnitud 2,6 a l'Alt Urgell

Andorra la VellaUn terratrèmol de magnitud 2,6 amb epicentre a l'Alt Urgell, concretament al municipi de Montferrer i Castellbò, s'ha deixat sentir a Andorra. Segons informa Andorra Recerca + Innovació (ARI) el sisme, confirmat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), s'ha registrat a l'estació sismològica de la Rabassa a les 14.50 hores. El moviment ha estat lleugerament percebut per la població i no ha provocat danys. Com és habitual, des de l'ARI s'ha posat en marxa l'enquesta sísmica per poder avaluar la percepció del sisme a Andorra.