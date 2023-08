El nou vídeo viral dels plats més famosos del restaurant de Messi a Andorra

Andorra la VellaEl famós creador de contingut Fatnessunierse ha enregistrat un vídeo que ha captivat a milers de persones a les xarxes socials. En aquesta ocasió, el popular youtuber ha visitat el restaurant 'Hincha' del conegut futbolista Lionel Messi, situat al popular Hotel Mim d'Andorra.

El vídeo mostra a Fatnessunierse gaudint d'una autèntica experiència gastronòmica, destacant els exquisits plats que ofereix aquest establiment. El restaurant, que compta amb el prestigiós xef Nandu Jubany al capdavant de la cuina, és conegut per la seva excel·lència culinària i per oferir una àmplia varietat de delícies per satisfer els paladars més exigents.

Entre els plats que Fatnessunierse va poder degustar, destaquen les suculentes carns i les delicioses pizzes. Dins la selecció de pizzes, el creador de contingut va destacar especialment la carbonara, la de 6 formatges i uns irresistibles macarrons de la casa que, segons les seves paraules, "estan per llepar-se els dits", assegura el vloger.

El vídeo, que s'ha tornat viral en qüestió de poques hores, ha despertat la curiositat del públic i ha generat un gran interès en la gastronomia andorrana. A més a més, els seguidors de Fatnessunierse s'han mostrat fascinats per les imatges del restaurant, ambientat en un entorn elegant i exclusiu que convida a una experiència culinària única.

El xef Nandu Jubany, nascut el 19 de gener de 1971 a Monistrol de Calders, és el responsable de les elaboracions culinàries que fan d'aquest restaurant un referent gastronòmic a Andorra. Amb una destacada trajectòria professional, Jubany ha treballat en reconeguts establiments com el Cabo Mayor de Madrid o la Fonda Sala d'Olost del Lluçanès, on va adquirir experiència en el tractament de les carns de caça. A més, va passar temps a Euskadi, treballant a les cuines de Juan Mari Arzak i del Bodegón Alejandro de Martín Berasategui, on va consolidar el seu saber fer en el món de la restauració gastronòmica.

Fatnessunierse, amb el seu vídeo, ha donat a conèixer els plaers culinaris d'aquest restaurant i ha posat en el punt de mira la qualitat i diversitat de l'oferta gastronòmica d'Andorra. Sens dubte, una oportunitat única perquè els seus seguidors puguin descobrir els secrets de la cuina del dios del futbol, en un ambient de luxe i sofisticació que sedueix als comensals més exigents.