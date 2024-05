Dos nous carregadors a Doctor Molines per a vehicles

Andorra la VellaLa parròquia d'Andorra la Vella compta des d'aquest dimecres amb dos nous carregadors per a vehicles elèctrics. Estan situats al carrer Doctor Molines, tot just al davant de l'aparcament del Trillà. El conseller de Circulació i Aparcaments d'Andorra la Vella, Xavier Surana, ha manifestat que el comú "continua apostant per la mobilitat sostenible i justament la cessió d'espais" que es fa per a la instal·lació de nous carregadors és "important". En aquest sentit, el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, ha manifestat que s'està treballant amb els comuns per poder donar resposta a les demandes dels usuaris, ja que ha defensat que "no es tracta de ficar més carregadors sinó de ficar-los millor" i per aquest motiu juntament amb les corporacions comunals es busca "posar-los a llocs més cèntrics o que siguin d'un ús més fàcil pels usuaris per poder carregar". Actualment, hi ha una quarantena de punts de càrrega a la via pública i els més emprats són, precisament, els més cèntrics, el del carrer de la Unió, els de davant del Govern i el de Maria Pla.