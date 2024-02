Nous controls dels Mossos a la frontera per multes pendents d'andorrans

Andorra la VellaEls mossos han tornat a engegar una campanya per aconseguir cobrar les multes pendents de conductors andorrans. El sistema que utilitzen és posar un control en la rotonda posterior a la frontera hispanoandorrana. Poden aturar tant a cotxes de pujada com de baixada.

Hi ha conductors del Principat que han estat objecte de sancions, però no han estat satisfetes. Un dels més habituals són les fotografies del radar per excés de velocitat. Quan se li fa a un cotxe a,b matrícula espanyola, com es té el registre del propietari, s'activa el cobrament de la sanció o s'embarga el compte bancari. Quan es tracta de matrícules andorranes, com no poden identificar el propietari la multa es queda sense cobrar si després de la sanció els mossos no aturen l'infractor.

Les multes només poden ser cobrades durant uns mesos. Posteriorment, prescriuen. Aquest és el motiu pel qual la policia catalana estableix els controls on s'ha de detectar quins dels cotxes estan en el llistat de multes pendents de cotxes amb matrícula andorrana. La sanció s'ha de pagar immediatament en el control o el cotxe queda bloquejat fins que s'aboni.