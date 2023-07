Nous intents d'estafa amb criptomonedes

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, la policia ha informat que hi ha un perfil fals a Instagram que té per objectiu estafar usuaris amb inversions amb criptomoneda i segrestar comptes d'Instagram per poder fer extensible l'estafa als contactes dels comptes segrestats. Des del cos d'ordre asseguren que n'hi ha molts més com aquest. Si qualsevol usuari rep aquesta mena de missatges, la policia recomana bloquejar i esborrar.

❌Ni és coach.

❌Ni es diu Olivia.

❌Ni et farà guanyar molts diners.



⚠️És un perfil fals per estafar-te amb inversions amb criptomoneda i segrestar-te el compte d'Instagram per enganyar també als teus contactes.



I n'hi ha molts més com aquest.



✋Bloqueja

🗑️Esborra#Nopiquis pic.twitter.com/xjnokdAvYM — Policia Andorra (@andorra_policia) 12 de julio de 2023