60 nous positius (des de dimecres) i 14 ingressos en total, tres dels quals a la UCI

Des de la darrera actualització de dades sanitàries d'aquest divendres, el Govern ha confirmat 60 positius més, elevant els casos totals a 2.110. D'aquests, onze provenen del cribratge de Salita, amb 10 persones residents i un professional. Nou d'aquestes noves persones han estat traslladades a la cinquena planta del Cedre que s'ha tornat a habilitar com a hospital Covid-19, tal com va passar a la primera onada. A l'hospital, en aquests moments hi ha 14 persones ingressades, 11 a planta i tres a l'UCI, una de les quals es troba sota ventilació mecànica. Pel que fa a les escoles, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha indicat que hi ha 38 aules amb alumnes aïllats, 32 sota aïllament total, 6 amb aïllaments parcials i 14 es troben sota vigilància passiva.