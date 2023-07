Els nous secretaris d'Estat del Govern prenen possessió del càrrec

Andorra la VellaAquest dilluns al migdia, els nous secretaris d'Estat de l'equip del Govern han pres possessió del seu càrrec en un acte presidit pel cap de Govern, Xavier Espot. Aquesta presa de possessió completa l'organigrama polític de l'Executiu que ja fa prop de dos mesos que està treballant.

En concret, Noelia Souque ha pres possessió com a secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Marc Cornella com a secretari d'Estat de Funció Pública, i Cristina Pérez com a secretària d'Estat de Salut.

Durant l'acte, Xavier Espot ha agraït als nous secretaris d'Estat la seva disponibilitat per assumir aquest repte i ha destacat el seu paper com a vincle entre el ministre, els directors i la resta de treballadors dels diferents departaments de l'administració pública. També ha subratllat la importància de saber escoltar i implicar la ciutadania en les accions que s'emprenguin des de les Secretaries d'Estat.

Pel que fa als reptes de la legislatura, Espot ha posat èmfasi en la continuïtat del desenvolupament de la política financera i fiscal del país, la implementació de la nova legislació de la Funció Pública i la finalització del procés de reclassificació dels llocs de treball. A més, s'ha destacat la importància de garantir la qualitat del sistema sanitari i afrontar reptes com la consolidació de la reforma sanitària i l'establiment de la via preferent.