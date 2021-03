Una nova defunció per coronavirus eleva a 113 les víctimes de la Covid-19

Andorra la VellaEl Govern ha informat aquest diumenge d'una nova defunció per Covid-19 i ja són 113 les persones que han mort a causa del virus SARS-CoV-2. La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia al Principat és de 11.266 persones i es registren un total de 10.796 altes. Això suposa la notificació de 38 nous contagis des de la darrera actualització i 21 persones donades d'alta.

Actualment hi ha 357 casos actius: hi ha 6 persones -és a dir, dos menys que dissabte- ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 7 a l’UCI –4 de les quals requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

Pel que fa a la població escolar, augmenten en una les aules sota vigilància activa i són 18 -8 en total i 10 en parcial– i 23, en comptes de 21, en vigilància passiva.