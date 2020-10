Una nova defunció i 50 nous positius en un dia

El Govern ha informat que en les darreres 24 hores hi ha hagut una nova defunció, elevant el nombre total des de l'inici de la pandèmia a 73. Des d'aquest dimecres, s'han detectat 50 nous positius, situant el nombre de casos totals per coronavirus a 4.567, 3.710 corresponents a la segona onada. A més, en aquests moments els casos actius se situen en 1.234 i els recuperats per la malaltia ja són 3.260.

Pel que a la pressió sobre el sistema sanitari, resten 30 persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i 10 pacients es troben a la Unitat de Cures Intensives, vuit dels quals requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre hi ha 17 residents ingressats. Quant a les escoles, 56 aules es troben sota vigilància activa, 41 amb una vigilància total i 15 parcial, a banda de 26 classes més en vigilància passiva.

D'altra banda, l'executiu també ha explicat a través d'un comunicat que a partir d'aquest diumenge, l''stop lab' itinerant situat a Escaldes-Engordany, es traslladarà a la Massana, a la plaça de les Fontetes, i estarà operatiu entre les 8 i les 20 hores. Cal recordar que el telèfon de cita prèvia per demanar hora és el 821.955, el mateix número que si es vol demanar hora per fer-se la prova a l''stop lab' de l'aparcament del Centre Ciutat, a Andorra la Vella.

Així, aquest divendres serà el darrer dia en què la infraestructura mòbil oferirà proves a la parròquia escaldenca. Des del 20 d'octubre, quan s'hi va instal·lar, fins aquest dimecres, n'havien fet ús 1.059 persones, que se sumen a les 1.685 proves que es van fer a Encamp.