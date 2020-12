Una dona de 89 anys, la víctima número 84 de la Covid

Una dona de 89 anys que estava ingressada a planta de l'hospital per la infecció provocada pel SARS-CoV-2 ha mort aquest dimarts i suposa la víctima de Covid número 84 des de l'inici de la pandèmia. Tot i que en aquesta segona onada, de tardor, la pressió hospitalària es manté molt més baixa que durant la primera patida a la primavera, la d'aquest dimarts esdevé la defunció número 31 d'aquests darrers mesos.



El Govern ha notificat que en les darreres 24 hores s'ha registrat aquesta nova defunció per coronavirus. A més, des de dilluns s'han detectat 44 nous positius, amb la qual cosa el nombre total d'infectats pel virus des de l'inici de la pandèmia s'eleva fins a 7.919, 7.062 dels quals corresponen a la segona onada.

Actualment hi ha 475 casos actius. Pel que fa a l'hospital, resten ingressades 16 persones, 13 de les quals a planta i 3 a la Unitat de Cures Intensives, amb un malalt sota ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat. Finalment, quant a la població escolar, 14 aules estan sota vigilància activa –5 total i 9 parcial– i 37 en vigilància passiva.