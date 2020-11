Una nova mort per coronavirus eleva les defuncions a 76

El Govern ha notificat 85 nous positius per coronavirus en les darreres hores i notifica una nova defunció que eleva a 76 la xifra de defuncions vinculades a la Covid-19 al país. La xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia és de 5.872, dels quals, 5.014 corresponents a la segona onada. Com hi ha hagut més casos positius que recuperats, el nombre de casos actius augmenta respecte el dissabte i se situa en 1049.

Pel que fa als ingressos hospitalaris, 9 persones es recuperen a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 9 a la Unitat de Cures Intensives, 6 dels quals requereixen ventilació mecànica, una menys que dissabte.

No s'han notificat nous pacients positius a la planta Covid-19 del centre sociosanitari del Cedre. Pel que fa a la pressió sobre el sistema escolar, han disminuït les aules sota vigilància activa i passen de 49 a 43 estan –15 total i 28 parcial– i 75 en vigilància passiva.

Des del Govern s'insisteix que per contenir la propagació del virus cal seguir les mesures dictades per les autoritats sanitàries i es recorda la importància de l'ús de la mascareta i gel hidroalcohòlic, i de mantenir la distància de seguretat.