Una nova mort per coronavirus

Salut ha notificat que en les darreres hores s’ha registrat una mort més arran del coronavirus amb la qual cosa la xifra total de malalts que han perdut la vida pel SARS-CoV-2 ja són 83. La persona que ha perdut la vida era un pacient que estava ingressat a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Cal afegir que en les darreres 24 hores s’han registrat 30 nous positius per coronavirus. D’aquesta manera, la xifra total de casos des que es va iniciar la pandèmia se situa en 7.699, 6.842 dels quals corresponents a la segona onada.

Actualment hi ha 445 casos actius (26 menys que dimecres). Tretze persones resten ingressades a planta de l’hospital (dues menys que dimecres) i dues a l’UCI, ambdues amb ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 23 aules estan sota vigilància activa (quatre menys que dimecres) –15 total i 8 parcial– i 53 en vigilància passiva (quatre més).