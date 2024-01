Nova petició d'ajornar el desnonament dels padrins de Callaueta

Andorra la VellaAquest divendres anava a tenir lloc el desnonament dels dos avis per sentència judicial al carrer Callaueta número 27. La Coordinadora per un Habitatge Digne va convocar una concentració a les nou del matí, en el moment del desnonament, per "recolzar-los", sense especificar en què consistirà l'acció. També l'ens va pronunciar-se sobre el fet que Govern, concretament Afers Socials, els oferís una alternativa, un pis per 1.200 euros mensuals. El darrer gir d'aquest episodi és que, segons explica RTVA, han demanat un altre ajornament al Tribunal Superior argumentant que la persona que va presentar la demanda per part de la propietat, no estava autoritzada. És a dir, mentre la justícia estudia la petició, no se'ls podria fer fora.