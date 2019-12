Una nova temporada amb competicions de neu d’alt nivell

260x366 Un esquiadora vola durant una de les sessions d’entrenament de les finals de la Copa del Món d’esquí alpí celebrades a Soldeu. / ORIOL MOLAS/GRANDVALIRA Un esquiadora vola durant una de les sessions d’entrenament de les finals de la Copa del Món d’esquí alpí celebrades a Soldeu. / ORIOL MOLAS/GRANDVALIRA

El sector de Soldeu el Tarter de Grandvalira serà l’escenari, del 13 al 19 de març del 2023, de les finals de la Copa del Món d’esquí alpí. Els 25 millors esquiadors de totes les disciplines alpines competiran a Andorra després que la Federació Internacional d’Esquí (FIS) hagi escollit la candidatura andorrana per davant de les propostes de les estacions de Lenzerheide (Suïssa) i Kvitfjell-Hafjell (Noruega). El mateix sector ha acollit, de l’11 al 17 de març d’aquest any, les finals de la Copa del Món d’esquí alpí, que van ser tot un èxit, i la FIS va quedar convençuda per la capacitat organitzativa del domini andorrà i per la satisfacció expressada pels esquiadors i pel públic.

Però no haurem d’esperar fins a l’any 2023 per veure competició d’alt nivell a Grandvalira: l’estació acull aquesta temporada 2019-2020 la Copa del Món de KL (quilòmetre llançat) i la Total Fight Masters of Freestyle, una de les proves estrella del calendari mundial d’estil lliure.

Grandvalira continua apostant per la prova de velocitat extrema a la pista Riberal del sector de Grandvalira-Grau Roig, que acollirà una nova edició de la Copa del Món del 10 al 13 d’abril del 2020. Els esquiadors més ràpids del món es trobaran amb una impressionant rampa de 10 metres validada per la FIS que garanteix l’espectacularitat de la prova amb l’objectiu de sorprendre els espectadors i poder arribar als 200 km/h. L’esquí de velocitat és una disciplina que combina velocitat, tècnica, material i destresa. Els rècords els tenen Valentina Greggio, amb 247,083 km/h, i Ivan Origone, amb 254,958 km/h.

Quant a la 16a edició del Total Fight Masters of Freestyle, la competició tindrà lloc del 28 de març al 6 d’abril del 2020. L’Snowpark El Tarter reunirà de nou els millors ‘riders’ de surf de neu i estil lliure, que durant dos caps de setmana oferiran salts espectaculars. La prova de surf de neu és categoria Elite, que és la categoria superior, i només hi ha set proves arreu del món. La prova d’estil lliure és categoria Gold, la categoria superior, i la cita al Tarter és una de les de referència al calendari mundial a la disciplina de ‘slopestyle’.

A més, el dia 14 de març Grandvalira acollirà la Mític Àliga, una carrera oberta a totes aquelles persones que es vegin amb cor de realitzar una baixada per aquest mític traçat de Copa del Món. La pista de l’Àliga surta a 2.286 metres d’altitud i arriba a 1.726 metres (un desnivell de 560 metres), en un traçat de 2.200 metres de llargada.

La Federació Andorrana d’Esquí ( FAE) també ha demanat a la FIS organitzar uns Campionats del Món (Mundials) d’esquí alpí, el pas previ a uns Jocs Olímpics d’hivern. La data més factible seria a partir del 2027, probablement el 2029.

A la vall del nord

Pel que fa a l’estació d’Ordino Arcalís, que des d’aquesta temporada forma part del domini Grandvalira, acull dos competicions: del 27 al 31 de gener, el 28è Trofeu Internacional Borrufa, una competició internacional d’esquí per a esportistes de 14 a 16 anys; i del 28 de febrer al 4 de març, el Freeride World Tour i Freeride Junior Tour, un esdeveniment del circuit mundial per a la formació dels joves de 14 a 17 anys en estil lliure, tant de surf de neu com d’esquí.

A l’estació de Vallnord-Pal Arinsal, els dies 25 i 26 de gener s’hi celebrarà la Comapedrosa Andorra World Cup, la prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya a Andorra que fins ara es denominava Font Blanca. La prova, que manté tota l’emoció de la millor competició, tindrà lloc al sector d’Arinsal. De fet, Arinsal acollirà les dues proves d’aquesta etapa de la Copa del Món: la Individual Race i la Vertical Race.

El recorregut de la Individual Races és d’alta muntanya, ja que surt des de l’estació d’Arinsal, a 2.300 metres d’altitud, i arriba fins al cim més alt d’Andorra, el pic del Comapedrosa, a 2.942 metres d’altitud. Els desnivells acumulats van des dels 850 metres fins als 1.850 metres, segons la categoria. Pel que fa al recorregut vertical Comapedrosa, aquest es realitza integralment per la pista d’esquí, fet que permet als esportistes donar el cent per cent sense que es generi cap interferència durant la progressió. La sortida de la categoria sènior i de la júnior masculina se situa a 1.590 metres d’altitud, mentre que el recorregut vertical de la categoria júnior femenina i cadet comença a una alçada de 1.855 metres. L’arribada de la Vertical Arinsal està situada, per a totes les categories, a la cota 2.320 metres.

Prova conjunta

Finalment, el 22 i el 23 de febrer de l’any que ve, tindrà lloc una nova edició de l’Andorra Skimo, prova puntuable a la Copa d’Andorra d’esquí de Muntanya 2019-2020. Es tracta d’una travessa d’esquí de muntanya, de llarga distància en format de cursa per a equips de dos o tres persones.

L’objectiu de l’Andorra Skimo és fer la volta a Andorra per etapes, unint les estacions d’esquí de Grandvalira (Ordino-Arcalís inclosa) i de Vallnord, i les dos valls, la del nord (Ordino i la Massana) i la d’orient (Canillo i Encamp).

Una temporada més, la neu a Andorra es pot gaudir també com a espectador o participant en les millors competicions d’esquí.