La nova temporada d'activitats a L'espai arrenca amb més de 150 nous inscrits

Andorra la VellaCreand Fundació ha donat aquest dilluns el tret de sortida a una nova temporada d'activitats formatives i lúdiques en el marc del programa 'Envelliment saludable' que té lloc a L'espai, el centre social adreçat a persones de més de 60 anys. I ho ha fet, novament, amb una molt bona acollida per part dels usuaris, ja que tal com explica el responsable de L'espai, Joan Casas, hi ha hagut "una allau de demanda" amb gairebé el ple a tots els cursos i unes inscripcions que es troben al voltant de les 770. Entre aquestes inscripcions, que suposen "l'aforament màxim", en destaquen les 160-170 persones noves, que aquest any han decidit prendre part en les diferents propostes que s'ofereixen. Casas valora aquest interès tan elevat i especialment el fet que vulguin "continuar el seu aprenentatge i venir a passar una bona estona" a L'espai.

Si bé els cursos habituals com els de telèfon mòbil, de llengües o història d'Andorra continuen sent els que més afluència registren, el responsable de L'espai destaca les novetats que inclou aquest any el programa, com els tallers d'intel·ligència artificial, que "és molt nou i tothom hi està interessat". El ventall de propostes és ampli, ja que no només hi ha tallers sobre noves tecnologies sinó que fins i tot s'ofereixen propostes "encaminades a l'activitat física a l'aire lliure" i també més de culturals, en les quals es visiten museus i monuments del país. Tot amb la intenció, remarca Casas, que la gent gran pugui tenir "un envelliment més saludable".

Entre les propostes que han arrencat aquest dilluns n'hi ha que tenen una curta durada, d'un mes i mig, tallers puntuals, però també cursos que s'allargaran fins al mes de juny. Per facilitar un millor aprenentatge, hi ha cursos i tallers que s'han doblat en dos grups.

Casas valora el fet que les inscripcions siguin sempre molt elevades, de fet es completa el màxim d'aforament i es bat rècords, i valora que el "boca-orella" funcioni i també la promoció que es fa des de Creand Fundació per donar a conèixer una oferta que està ja totalment consolidada.

Tot i que les activitats ja han començat el tret de sortida se celebrarà amb un concert amb el qual es vol commemorar els 20 anys del Madriu i que tindrà lloc el 24 d'octubre.