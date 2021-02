La nova vida de l'antiga seu de la justícia

Andorra la VellaEl centre de formació al llarg de la vida obrirà portes al mes de maig a l’edifici de l’antiga seu de la justícia, a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella. El consell de ministres ha adjudicat les obres aquesta setmana a l’empresa Coansa per un import de 296.817 euros amb la intenció que estiguin enllestides al maig.

Tal com s’indica des del Govern, els treballs adjudicats permetran adaptar una part de la superfície que ocupava l’antiga seu de la justícia. El canvi d’ús dels locals i el fet que no s’ocuparà la totalitat de la superfície destinada anteriorment a les dependències judicials, implica una redistribució mínima d’espais, així com la sectorització i reaprofitament de les instal·lacions existents per adaptar-les únicament a les zones que s’ocuparan a partir d’ara.

D'altra banda, i en el marc de l’obra pública, el consell de ministres ha procedit també a la licitació de les obres de la fase dos d’eixample i rectificació de la CG3 entre la rotonda de la boca oest del túnel de les Dos Valires i la cruïlla amb la carretera secundària d’Anyós. Aquest projecte dona continuïtat a l’obra que es preveu acabar en poques setmanes relativa a la fase 1, especialment donant continuïtat a la voravia del costat muntanya. El projecte deixa un tram d’uns 100 metres eixamplat, guanyant uns quatre metres per cada costat de la via. La secció de carretera quedarà amb la voravia del costat esquerre (muntanya) acabada definitivament, tres carrils de circulació i un voral bici en sentit ascendent.