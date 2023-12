Nova zona industrial a la Seu a l'espai de l'antic Càmping Envalira

Andorra la VellaEl ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dijous, per unanimitat, l'estudi previ de la modificació número 42 del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU). Aquest canvi correspon a la parcel·la de l'antic Càmping Envalira i els terrenys adjacents, al costat de la carretera N-145 i a prop de la rotonda d'Andorra.

L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat que en aquesta zona s'hi habilitarà nou sòl industrial, per donar resposta a l'actual demanda existent per part d'empreses de la ciutat i també de fora. En aquest sentit, Barrera considera important fer aquesta modificació "tenint en compte que aquesta zona hauria pogut incloure un nou centre comercial, i la voluntat de l'equip de govern no tiri endavant". També ha assegurat que, tot i que finalment es destinarà a ús industrial en comptes de residencial, vetllaran "perquè sigui sostenible, tant a nivell ambiental com econòmic". Així ho ha recollit literalment Ràdio Seu.

Per part de Junts, el seu portaveu, Jordi Fàbrega, ha valorat positivament l'aprovació perquè considera que és "una altra passa endavant" per desenvolupar una zona "que és molt important per la Seu, perquè manca sòl industrial". A més a més, Fàbrega ha remarcat que "hi ha una empresa molt important, i molt arrelada a la Seu, l'Alt Urgell i la Cerdanya, que recentment ha demanat disposar de més sòl", i que "no ens podem permetre que marxi de la Seu". Tanmateix, des del grup municipal temen "que no arribem a temps de fer-ho", tenint en compte, afirmen, que "tant al maig com al juny l'actual alcalde va declarar que estava en contra de fer sòl industrial al càmping". En aquest sentit, Fàbrega ha desitjat "al tinent d'alcalde d'Urbanisme tota la sort del món" i s'ha posat "a disposició perquè arribem a temps de fer-ho en els terminis correctes".

El portaveu d'ERC, Francesc Viaplana, ha manifestat que estan "totalment a favor" d'aquesta modificació. Entre d'altres coses perquè, tal com recorda, aquesta tramitació la van iniciar l'anterior legislatura, sota la seva alcaldia, i "per disposar d'un sòl industrial que és una necessitat que tenim, tant perquè les empreses existents puguin créixe com perquè se'n puguin instal·lar de noves". Viaplana també ha incidit en la importància "d'evitar la possibilitat, que hi havia amb l'antic Pla General, que s'hi pogués posar un nou centre comercial, que creiem que la Seu no necessita".

Finalment, per la CUP, Núria Valls ha posat l'accent en la necessitat de "donar a aquesta zona un altre ús que no sigui el comercial, perquè ara mateix ja hi ha una gran superfície i se n'obriran dues més, i la possibilitat que n'hi hagués una quarta perjudicaria molt el comerç del centre de la ciutat". Per això, Valls indica que estan a favor que l'antic càmping "tingui un altre ús".