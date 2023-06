Obert el termini per presentar treballs al 27è premi Pirene de periodisme

Andorra la VellaL’àrea de Lectura Pública i Biblioteques del Govern ha fet públiques les bases del 27è premi Pirene de periodisme interpirinenc, al qual poden presentar-se els treballs d’investigació periodística sobre temes d’interès o que estiguin relacionats amb el territori pirinenc, que hagin estat publicats o difosos en premsa, ràdio, televisió o per internet, entre els dies 1 de juliol del 2022 i 30 de juny del 2023.

El jurat podrà excepcionalment prendre en consideració, amb el consentiment previ dels seus autors, treballs en qualsevol modalitat del premi que en la seva opinió s’adeqüin a l’esperit del premi, encara que no hagin estat presentats.

La dotació del 27è premi Pirene és de 6.000 euros, aportats pel Govern, dels quals 3.000 euros seran per a un reportatge de ràdio o de televisió i 3.000 euros per a un reportatge de premsa escrita. A més, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat aporta una dotació de 1.500 euros més per aquell reportatge que faci especial incidència en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus.

Els treballs aspirants i el formulari d’inscripció s’han de presentar abans del 31 de juliol al correu electrònic: premipireneandorra@govern.ad. A l’assumpte s'hi ha d'incloure la indicació que concorre al premi Pirene. A la pàgina web https://www.cultura.ad/premis-i-concursos/premi-pirene-de- periodisme-interpirinenc s’hi poden consultar les bases.