S'obre el termini per votar per correu a les eleccions comunals del 17-D

🗳️ Obert el termini per poder sol·licitar el vot per correu per a les Eleccions Comunals del pròxim 17 de desembre.



✅ Si us trobeu fora del país en la data de les eleccions, podeu sol·licitar-lo a https://t.co/3omTjKIYlr. Teniu temps per fer-ho fins al 24 de novembre. pic.twitter.com/7wKmPa0JeW