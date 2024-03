Oberta una investigació policial al Rei d'OnlyFans

Andorra la VellaS'ha obert una investigació per dictaminar si hi ha indicis de delicte sobre el propietari d'OnlyFans Management, conegut com el Rei d'OnlyFans, que és resident a Escaldes, segons informa RTVA. Si s'arriba a la conclusió que existeixen aquests indicis, s'obriria un expedient que podria ser o bé per la via penal o per l'administrativa. Sobretot, es mirarà si hi ha possibles delictes relacionats amb la pornografia de menors. La investigació es troba encara en fase embrionària.