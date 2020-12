L'obertura de les pistes d'esquí, el desig dels comerciants del Pas de la Casa

El Pas de la Casa ha recuperat l'arribada de turistes aquesta setmana després de l'aixecament de les mesures restrictives imposades per França, que van començar a tenir efecte el 15 de desembre. El restabliment de la mobilitat amb el país veí del nord ajuda als comerciants de la localitat encampanada a recuperar una activitat econòmica més necessària que mai després dels mesos de tancament a causa de la pandèmia. El president de l'associació de comerciants d'Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, ha explicat que molts dels comerciants "estan molt contents i estan treballant correctament", malgrat que els propietaris de negocis relacionats amb el sector de la neu "estan treballant poc", a l'espera de l'obertura de les pistes d'esquí. En aquest sentit, Carrié ha parlat d'hotels, agents immobiliaris i establiments de restauració, entre altres.

En relació amb la reobertura de les pistes, cal destacar que, malgrat que Catalunya ja ha obert els seus dominis esquiables, des del Govern s'ha reiterat darrerament que la reobertura en el cas d'Andorra no serà efectiva fins a principis de gener, i segueix sense haver-hi una data concreta, que s'anunciarà en funció de com evolucioni la situació epidemiològica. Això provoca que molts dels empresaris del Pas de la Casa ho continuïn "passant malament", sobretot perquè durant aquest temps s'han anul·lat moltes reserves als hotels. Tot i això, Carrié ha manifestat que "a poc a poc", els visitants van arribant.

Malgrat que la reobertura del pas amb França es va iniciar dimarts, la feina va començar a créixer a mitjans de setmana, però sobretot a partir de divendres i dissabte, dies en què es van poder veure cues de fins a dos quilòmetres a la frontera francoandorrana. Segons Carrié, la jornada de diumenge ha estat més tranquil·la, tot i que també hi ha hagut una notable afluència de turistes que aprofiten el viatge per comprar productes com alcohol i tabac.

Aquesta setmana, el cap de Govern, Xavier Espot, va recordar que els ciutadans d'Andorra que vulgui accedir a França no cal que duguin amb ells cap document específic, malgrat que s'ha de tenir en compte el toc de queda aplicat per l'Estat francès, que va de les 20 hores fins a les sis de la matinada. La mesura, però, només s'aixecarà la nit del 24 de desembre.