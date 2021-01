Objectiu: acabar de consolidar places a Educació

Andorra la VellaEls concursos que el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha convocat aquest mes de gener per cobrir un total de divuit places vacants de caràcter indefinit de professors i tècnics especialitzats és un pas més per consolidar aquests llocs de treball i per apropar-se al percentatge que el ministeri s’ha fixat d’eventuals en cada lloc de treball. La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, recorda que la “voluntat” és “anar consolidant places que fa molts anys que estan cobertes per interins” i afegeix que l’objectiu seria que només un 15% de cada lloc de treball estigués ocupat per persones eventuals, ja que el que es busca és tenir “més estabilitat a les plantilles i donar més seguretat al treballador” tenint en compte que això, de manera directa, “ajuda a una qualitat de l’ensenyament millor”. Amb la cobertura d’aquestes places convocades de manera externa al gener, després d’un concurs intern que es va convocar l’any passat, i una nova convocatòria per cobrir una vintena més, que es podria convocar en un o dos anys, s’arribarà a aquest percentatge marcat, segons la ministra, que puntualitza, però, que dependrà també d’altres factors com la gent que es jubili o que pugui plegar.

Vilarrubla recorda que aquestes places que s’han tret a concurs aquest inici d’any són la continuació d’un concurs que s’havia començat just abans de la pandèmia de manera interna i “ara s’ha reprès” per mirar de cobrir els llocs que no es van assolir de manera interna. Cal recordar que les places són quatre de professor de tecnologia, cinc de castellà, tres de matemàtiques, dos de professor de filosofia i dos de professor de francès; i per al departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans es busquen dues places per a tècnics especialitzats en l’àmbit de l’educació social.

Gestió de les baixes

D’altra banda, la ministra comenta que després d’un moment en què li va preocupar “molt” les baixes que hi havia i la dificultat per poder-les cobrir, ara la situació ja està normalitzada. En aquest sentit, cal recordar que es va fer un canvi legislatiu que permet que en cas d’urgència es pugui agafar per cobrir aquestes vacants titulats amb un primer cicle universitari. A més, en un moment donat es va fer “una gran crida per xarxes” que va funcionar “molt bé” amb la qual cosa ara com ara ja no hi ha dificultats per cobrir aquestes places com va passar el mes d’octubre. La titular d'Educació comenta que hi pot haver algun lloc molt concret que potser costa més trobar però també afegeix que és “molt puntual”. “Ara ja no tenim la dificultat que vam tenir en algun moment com a l’octubre”, conclou.

Pel que fa a l’hora suplementària que s’havia plantejat que els docents dediquessin per fer l’atenció dels alumnes un cop es va reprendre el curs de manera presencial al setembre, Vilarrubla reconeix que l’han donat “amb escreix”, ja que molts mestres han hagut de “duplicar” les classes en cas d’alumnes confinats i, a més, l’atenció que han requerit els estudiants després del confinament ha suposat que hagin dedicat “moltes hores”. De fet, manifesta que molts docents “estan preocupats” per l’afectació que el confinament ha tingut en alguns estudiants. “Hi ha alumnes als que els ha afectat moltíssim perquè han viscut realitats familiars més complicades o perquè cadascú té les defenses emocionals que té”, manifesta la ministra, que afegeix que s’està “treballant molt” amb acompanyaments psicològics i també amb el suport dels docents i tutors. Reconeix, en aquest sentit, que quan va plantejar aquesta hora suplementària era perquè era “optimista” i imaginava una situació de pandèmia diferent a la que s’està vivint. Així, creu que els professors no només han hagut de “recuperar el que a nivell d’aprenentatge” no es va poder fer els mesos de confinament sinó que han d’estar molt atents a una situació que “no és la d’un curs on tothom pot anar a classes cada dia” sinó que la realitat és que hi ha aules confinades i, per tant, han de donar suport als alumnes els dies que no poden assistir a l’escola. “Això implica molta més feina”, i conclou que encara que aquesta hora suplementària “no s’hagués posat sobre el paper”, ja s’estaria donant suficientment.