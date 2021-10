Les obres al carrer Costes de Teixidó de la Massana acabaran al desembre

La MassanaEls treballs de reforma del carrer Costes de Teixidó de la Massana van començar a l’estiu, amb la realització dels serveis soterrats, separativa d’aigües pluvials i residuals i la nova canalització d’aigua potable. Aquesta part dels treballs era la més complexa i es va realitzar durant les vacances escolars, perquè l’afectació fos la mínima, ja que requeria un tancament total de la via.

Tal com informa el Comú, aquest dimecres s’ha fet una visita d’obra en la qual l’equip tècnic, amb la cònsol menor, Eva Sansa, han repassat totes les accions en curs i les que falten per completar el projecte, que té com a objectiu guanyar en seguretat, ja que aquest carrer enllaça el centre de la Massana amb les escoles i la carretera d’Escàs i posteriorment de Sispony, però seguint uns criteris sostenibles i coherents, per fer la via més agradable per als vianants i introduint elements per compensar les emissions de CO2.

Un dels punts més innovadors del projecte és la introducció d’un paviment fotocatalític, que transforma els gasos contaminants en productes innocus per a la salut i sense cap impacte en el medi ambient. També s’introduirà vegetació, per continuar amb el pla de compensació del CO2.

Amb la reforma es guanyarà en seguretat ja que s’estan construint voreres a banda i banda, de 2 i 1,5 metres. A més, s’ha establert el sentit únic de baixada i es calefactaran els trams de calçada més complicats per evitar les gelades. A més de millorar la seguretat, la zona també serà més accessible, amb un tipus de paviment que podran detectar les persones amb deficiència visual. Els passos de vianants seran a nivell de la voravia, bé sigui rebaixant la voravia en les interseccions amb els carrers de la Creueta i Guillem Areny, o bé pujant la calçada en els passos propis del carrer Costes de Teixidó, fent que els vehicles hagin de reduir la velocitat, per tal d’augmentar la seguretat del pas. D’aquesta manera es facilita el pas de cotxets i, en general, el pas dels vianants.

Durant les vacances escolars de Tots Sants s’aprofitarà per portar a terme els treballs que condicionin el pas de vehicles per la calçada, com la col·locació del terra radiant i les travesses d’instal·lacions. La inversió és de 632 mil euros i es preveu que les obres estiguin enllestides cap al desembre.