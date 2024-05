Les obres a la carretera de l'Aldosa s'allarguen un dia més

Andorra la VellaDurant aquesta setmana, i aprofitant el punt final de l'any escolar, es van començar els treballs per reparar un tram de la carretera de l'Aldosa que va quedar afectat per l'esllavissada que es va produir al mes d'abril. Una feina que es preveia tenir enllestida per aquest divendres, però que finalment les condicions meteorològiques han obligat a allargar una jornada més, tal com informa RTVA.

El trànsit, per tant, continuarà tancat en aquest tram que va d'Anyós a Aldosa fins que acabi la jornada de dissabte.