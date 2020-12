Les obres de la seu del raonador costaran 63.000 euros

Les obres de remodelació de la nova seu del raonador del ciutadà a Casa Bauró tindran un cost de 63.310 euros i hauran d’estar enllestides en dos mesos un cop arrenquin, tal com surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d’aquest dimecres. L’empresa adjudicatària ha estat Simco SAU.



Cal recordar que ara fa uns dies es va anunciar que el raonador del ciutadà canvia d’ubicació cap a Casa Bauró des de l’edifici del Consell General on es troba ara com ara. Tal com van informar des de la institució el dia que es va convocar el concurs, la Casa Bauró actualment està buida, després que la Biblioteca Nacional es traslladés a l’antic hotel Rosaleda d’Encamp. Aquest canvi, afegien, respon a la voluntat de "reforçar la independència i visibilitat de la institució, així com oferir un espai més autònom i accessible a la ciutadania, especialment per a les persones amb diversitat funcional".