Les obres dels Serradells començaran l'1 de febrer

La reunió que estava prevista aquesta setmana per decidir l’inici dels treballs de reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells s’ha celebrat aquest dijous i les tres parts implicades, el comú d’Andorra la Vella, i les empreses constructores Locubsa i Progec, han decidit que sigui l’ 1 de febrer la data escollida perquè els treballs arrenquin.

L’acord de les parts és important ja que suposa desencallar la situació que s’havia viscut en els darrers mesos, arran de les accions judicials per demanar nous peritatges per part de Progec, la qual cosa ha fet que l’arrencada de les obres hagi hagut de ser posposada en dues ocasions. La data escollida de l’1 de febrer respon al fet que abans les empreses no comencin a treballar a la zona caldrà fer tot un seguit de treballs logístics, com per exemple l’arribada dels materials.

Cal recordar que les obres havien estat adjudicades abans de la pandèmcia i que llavors es van haver de posposar per aquest motiu. Quan la construcció va tornar a l’activitat, dues accions judicials de Progec per demanar nous peritatges van fer que els treballs no es poguessin reprendre. Ara, finalment, sembla que aquesta situació s’ha solventat i que podran començar, amb una previsió que durin uns catorze mesos i un cost de 4,1 milions d’euros, que és l'import d'adjudicació per part del comú.