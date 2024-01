Les obres dels pisos de les torres del Falgueró començaran en el primer trimestre del 2024

Andorra la VellaLes obres en l'aparcament d'El Falgueró per part del comú d'Escaldes-Engordany són el tret de sortida a la remodelació de la zona que preveu la construcció de dues torres. En total, en la comercialització de la primera torre els preus de venda s'inicien a 585.000 euros, la primera planta, fins a un màxim de 3,4 milions d'euros que costarà un habitatge en la tretzena planta amb 228 metres quadrats de superfície. La comercialització fonamental dels habitatges de les dues torres correspon a Real State Thomas.

El projecte està compost per 55 habitatges en un edifici de 14 plantes. Hi ha la possibilitat d'adquirir habitatges d'1, 2, 3, 4 i 6 dormitoris. Totes elles són exteriors i gaudeixen de terrassa perimetral. Aquesta promoció també compta amb zones comunes com l'spa, el solàrium o el gimnàs amb accés exclusiu per als propietaris de la promoció. També disposen d'un accés privat directe al Camí del Falgueró que permetrà als residents sortir directament a un entorn natural.

D'altra banda, el Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat les obres del pàrquing del Falgueró que, un cop acabades, permetran disposar de 290 places per deixar els vehicles (l’actual aparcament disposa de 150 llocs per estacionar). És per aquest motiu que la part baixa de l’aparcament, des de la rampa fins al lloc on hi havia ara la sortida, queda inhabilitada A la part alta de l’aparcament es podrà seguir estacionant fins que comencin les obres de les torres.

Durant aquest termini de temps, els conductors podran accedir a l’aparcament del Falgueró per l’entrada habitual i s’ha habilitat també la sortida pel mateix carrer. S’han eliminat les barreres i els agents de circulació seran els encarregats de controlar les entrades i les sortides dels vehicles que, com a molt, podran deixar el vehicle un màxim de 12 hores. El Comú recorda que els usuaris també tenen a prop i a la seva disposició l’aparcament de l’Étang Salé i del Prat del Roure.

Es preveu que les obres del nou aparcament comunal durin uns 10 mesos amb un cost de prop de 7,5 milions d’euros. L’edifici també comptarà amb dues pistes de tenis i una zona enjardinada a la part de dalt.